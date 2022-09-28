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"Anavatanın Kıbrıs Türk'üne verdiği değerin en önemli göstergelerinden biri"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleri ile hayat bulacak olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin Anavatanın Kıbrıs Türk'üne verdiği değerin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret etti.

28 Eylül 2022 Çarşamba 22:58
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"Anavatanın Kıbrıs Türk'üne verdiği değerin en önemli göstergelerinden biri"



Öztürkler, yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesi, uzun yıllar dile getirilen aslında her kesimin önemli bir eksiğimiz olarak tespit ettiği konulardır” dedi.

Öztürkler, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızla iç içe yeşil alanları, spor kompleksleri ve kültürel etkinliklerin yapılacağı alanlarla, çağdaş bir mimari ile inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi projesi, geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Türkü için Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu insanımızın maddi, manevi desteklerinin her alanda devam ettiğinin bir nişanesidir. Kıbrıs Türk Halkı olarak yıllardır uluslararası alanda haklı davamızın savunulmasında her zaman yanımızda olan her türlü desteği bizlerden esirgemeyen başta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu kıymetli projede emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Son Güncelleme: 28.09.2022 23:01
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Ziya ÖztürklerTürkiye CumhuriyetiCumhuriyet Meclisi Ve Cumhurbaşkanlığı
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