Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, anayasa ve yasaya göre Haziran ayında ara seçim yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman, ara seçiminin yapılmamasının yolunun Haziran’dan önce bir yıl içinde erken seçim kararı alınması olduğuna da işaret ederek, “Ne seçim yapıldı, ne de erken seçim kararı alındı. Anayasa da, yasa da ihlal edildi ve edilmeye devam ediliyor” dedi.

Anayasaya göre boşalan bakanlığın 10 gün içerisinde doldurulması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, “Hala doldurulmadı. Anayasa bilfiil ihlal edilmeye devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Herkesin bu ihlallerin yaptırımını sorduğunu da belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Hiçbir anayasa koyucu bu kadar açık anayasa ihlali yapılacağı öngörüsüyle anayasa hazırlamaz. Yaptırım halkın iradesidir. Bunları yapan hükümet fiilen görevde olsa da meşruiyetini yitirmiştir! Yok hükmündedir!”