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Anayasa değişikliği kabul edildi

Anayasa değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:29
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Anayasa değişikliği kabul edildi

Anayasa değişikliği, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Hüseyin Angolemli ‘ret’ oyu kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AnayasaAnayasa Değişikliği
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Xnas 2020-06-29 17:11:51

Aptallar ne hakkinda degisiklik yapildi onuda yazsaniza haberciliginizi sikeyim sizin

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Kibris 2020-06-29 18:00:32 @Xnas

Asil oyle vallahi

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