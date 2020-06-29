Anayasa değişikliği kabul edildi

Anayasa değişikliği, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edildi.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Hüseyin Angolemli ‘ret’ oyu kullandı.
Anayasa değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.
Anayasa değişikliği, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edildi.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Hüseyin Angolemli ‘ret’ oyu kullandı.
Aptallar ne hakkinda degisiklik yapildi onuda yazsaniza haberciliginizi sikeyim sizin
Asil oyle vallahiBeğen (0) Beğenmedim! (0)