Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, gündemdeki Anayasa değişikliği konusu ele alınacak.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basına açıklama yapması bekleniyor.
Anayasa değişikliği konusu ele alınacak
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti.
27 Şubat 2020 Perşembe 13:04
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti.