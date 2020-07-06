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Anayasa değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği onaylandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:07
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Anayasa değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilleri ret oyu kullandı.

Oylamada 42 kabul, 3 ret oyu kullanılırken 5 Milletvekili de oylamaya katılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Anayasa DeğişikliğiMeclis
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