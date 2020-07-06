Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilleri ret oyu kullandı.
Oylamada 42 kabul, 3 ret oyu kullanılırken 5 Milletvekili de oylamaya katılmadı.
Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği onaylandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilleri ret oyu kullandı.
Oylamada 42 kabul, 3 ret oyu kullanılırken 5 Milletvekili de oylamaya katılmadı.