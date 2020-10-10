ANAYASA DEĞİŞİKLİK YASASI İLE ANAYASA'DA YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİK NEDİR?

KKTC, yarın, Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Seçimle birlikte Anayasa değişikliği için halkoylaması da yapılacak.

Sandığa gidecek vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği için tercihini belirtecek.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. Hayır oylarının fazla çıkması halinde değişiklikler uygulamaya giremeyecek.

Yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor.

Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası'nın değiştirilmesi için 2014 yılında yapılan halkoylamasından hayır oyları daha fazla çıkmış ve değişiklikler reddedilmişti. Yarınki oylamadan evet çıkması halinde, KKTC Anayasası 35 yıl sonra ilk kez değişmiş olacak.

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