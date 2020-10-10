Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

ANAYASA DEĞİŞİKLİK YASASI İLE ANAYASA'DA YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİK NEDİR?

KKTC, yarın, Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Seçimle birlikte Anayasa değişikliği için halkoylaması da yapılacak.

10 Ekim 2020 Cumartesi 14:12
851 Okunma
ANAYASA DEĞİŞİKLİK YASASI İLE ANAYASA'DA YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİK NEDİR?

KKTC, yarın, Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Seçimle birlikte Anayasa değişikliği için halkoylaması da yapılacak.

Sandığa gidecek vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği için tercihini belirtecek.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. Hayır oylarının fazla çıkması halinde değişiklikler uygulamaya giremeyecek.

Yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor.

Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası'nın değiştirilmesi için 2014 yılında yapılan halkoylamasından hayır oyları daha fazla çıkmış ve değişiklikler reddedilmişti. Yarınki oylamadan evet çıkması halinde, KKTC Anayasası 35 yıl sonra ilk kez değişmiş olacak.

DETAYLAR VİDEODA:

Son Güncelleme: 10.10.2020 14:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük Yasasına aykırı hareket eden 3 şahıs tutuklandı
Gümrük Yasasına aykırı hareket eden 3 şahıs tutuklandı
Müsteşar: "Çok sayıda kişi temaslı olarak karantinaya alındı"
Müsteşar: "Çok sayıda kişi temaslı olarak karantinaya alındı"
Ersin Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya tepki
Ersin Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya tepki
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim