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Anayasa Mahkemesi'nin kararı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı...

07 Eylül 2022 Çarşamba 19:26
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Anayasa Mahkemesi'nin kararı


Başbakan Ünal Üstel, UBP Parti Meclisi toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Üstel burada yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerle ilgili verdiği kararı da değerlendirdi
"Belediye başkanları ve halka sesleniyorum.. Rahat olun. Yarından sonra gerekli tedbirleri alacağız. Hiç kimse mağdur olmayacak"

Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiBaşbakan Ünal Üstel
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