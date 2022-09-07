Anayasa Mahkemesi'nin kararı...

Başbakan Ünal Üstel, UBP Parti Meclisi toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Üstel burada yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerle ilgili verdiği kararı da değerlendirdi

"Belediye başkanları ve halka sesleniyorum.. Rahat olun. Yarından sonra gerekli tedbirleri alacağız. Hiç kimse mağdur olmayacak"