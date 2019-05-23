DAÜ Hukuk Fakültesi ile Hukuk Kulübü işbirliğinde ‘Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru:Güncel Gelişmeler’ konulu sempozyum düzenleniyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, sempozyum sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den aralarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili’nin de yer aldığı birçok konuğa ev sahipliği yapıyor.

İki gün boyunca sürecek olan sempozyum, bu sabah Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr Metin Gürkanlar bir açılış konuşması yaptı.

Gürkanlar Türkiye’de oldukça yeni bir hak olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı’nın bir hak arama yöntemi olduğunu anımsatarak, tüm bireylerin yararlanabileceği şekilde düzenlendiğini belirtti.

Koruma altına alınmış hakların ihlali gibi durumlarda bu hakka başvurulabileceğini dile getiren Gürkanlar, kişi özgürlüğü ve ihlali iddialarıyla iç içe bulunan tutuklama halleri başta olmak üzere ceza hukuku, idare hukuku, medeni hukuk ve benzeri pek çok hukuk alanında koruma altına alınmış hakların ihlali durumundaki mağduriyetlerde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Sempozyumun açılışının ardından oturuma geçildi.

Prof.Dr Turgut Turhan’ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda, Yeditepe Üniversitesinden Prof.Dr Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk ‘Anayasa Şikayeti Tarihsel Gelişim’ Doğu Akdeniz Üniversitesinden Prof.Dr Fazıl Sağlam ‘ Bireysel Başvuru İçin Öngörülen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamı Ne Demek?’ Marmara Üniversitesinden Doç.Dr Tolga Şirin ‘ Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Mekanizmasının Normatif ve Belirgin Sorunları’ İstanbul Üniversitesinden ise Dr. Gülay Arslan Öncü ‘ Anayasa Mahkemesine Başvuru Başvuruda Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı’ konularında sunum gerçekleştirdiler. (BRT)