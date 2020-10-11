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Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi

Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.

11 Ekim 2020 Pazar 22:37
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Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi

Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, halkoylamasında geçerli oyların yüzde 50.13ünün “hayır”, yüzde 49.87’sinin ise “evet” çıktığını açıkladı.

Şefik, "hayır" ve "evet" oyları arasındaki farkın sadece 283 olduğunu söyledi.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014’te yapılan halkoylamasından da hayır çıkmıştı.

Son Güncelleme: 11.10.2020 22:58
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