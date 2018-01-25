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"Anayasal hakkınızı sorumluluk bilinciyle kullanın"

Cumhurbaşkanı Akıncı, son günlerde yaşanan ve iç barışı tehdit edecek boyuta ulaşan gerilimin ortadan kaldırılması için herkesin sağduyu ile hareket etmesine gerek olduğunu vurguladı...

25 Ocak 2018 Perşembe 19:09
"Anayasal hakkınızı sorumluluk bilinciyle kullanın"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, iç barış ve toplumsal bütünlüğün önemini vurgulayarak, yarın yapılacağı duyurulan yürüyüşle ilgili uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, son günlerde yaşanan ve iç barışı tehdit edecek boyuta ulaşan gerilimin ortadan kaldırılması için herkesin sağduyu ile hareket etmesine gerek olduğunu vurguladı.

Gösteri ve yürüyüş hakkının Anayasal bir hak olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu hakkın sorumluluk bilinciyle kullanılmasının önemini anımsattı. 

“YARINKİ YÜRÜYÜŞ İÇ BARIŞA VE TOPLUMSAL BÜTÜNLÜĞE HİZMET ETMELİ”

Sendikal Platform tarafından yarın yapılacağı açıklanan yürüyüşün, iç barışa ve toplumsal bütünlüğe hizmet edecek nitelikte olmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “barış ve demokrasi” yürüyüşü adıyla düzenlenen organizasyonda görev alanların, toplumsal gerilimi düşürecek yönde hareket etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı, slogan ve pankartlarla verilecek mesajların da, yarın düzenlenecek yürüyüşün adına yakışır şekilde olmasına özen gösterilmesini beklediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Son günlerde yaşanan ve iç barışı tehdit edecek boyuta ulaşan gerilimin ortadan kaldırılması için herkesin sağduyu ile hareket etmesi gerekmektedir. Elbette gösteri ve yürüyüş hakkı Anayasal bir haktır. Ancak bu hak sorumluluk bilinciyle kullanılmalıdır. 

Sendikal Platform tarafından yarın yapılacağı açıklanan yürüyüşün iç barışımıza ve toplumsal bütünlüğümüze hizmet edecek nitelikte olması gerekmektedir. Barış ve demokrasi yürüyüşü adıyla gerçekleştirileceği açıklanan yürüyüşün organizasyonunda görev alanların gerilimi tırmandırmayacak yönde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde slogan ve pankartlarla verilecek mesajların da yürüyüşün adına yakışır nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.”

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Haha 2018-01-25 19:44:29

Sendikal platform un hangi gösterisi demokratik olmuştur acaba ? Başbakanlık eylemleri ? Dau eylemleri ? Kthy eylemleri ? Hiç taş yumurta sopa atmamışlardır deil? Başbakanlığın kapısını camlarını hiç kırmamışlardır değil? Ya barakacilar? Hiç küfür etmemişlerdir deil ? Yazıklar olsun vAllahi bir ülkenin cumhurbaşkanına bakın siz kimlerden demokrasi bekler.

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