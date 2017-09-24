Anayolda kaçak operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda, Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve şüphe üzerine durdurulan M.A.Ş.(E-35) yönetimindeki araçta yapılan kontrolde, ithali yasak olan 700 kilogram sığır eti bulunarak emare alındı.

M.A.Ş. ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.T. (E-32) tutuklandı.

Etlerin sağlık koşullarından tamamen uzak, soğutucusu dahi olmayan bir araçta, insan hayatını tehlikye atabilecek siyah çöp poşetleri içerisinde taşındığı gözlemlendi.