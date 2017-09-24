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Anayolda kaçak operasyonu

Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçta 700 kilo kaçak et ele geçirdi...

24 Eylül 2017 Pazar 14:59
Anayolda kaçak operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda, Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve şüphe üzerine durdurulan M.A.Ş.(E-35) yönetimindeki  araçta yapılan kontrolde, ithali yasak olan 700 kilogram sığır eti bulunarak emare alındı.

M.A.Ş. ve  olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.T. (E-32) tutuklandı.

Etlerin sağlık koşullarından tamamen uzak, soğutucusu dahi olmayan bir araçta, insan hayatını tehlikye atabilecek siyah çöp poşetleri içerisinde taşındığı gözlemlendi.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 15:18
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