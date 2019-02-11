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Anayoldaki çukura ilginç tepki!

Bir vatandaş yolda bulunan çukura çiçek ekerek tepkisini gösterdi

11 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
Anayoldaki çukura ilginç tepki!

Bir vatandaş Tuzluca kavşağındaki yolda bulunan çukura çiçek ekerek tepkisini gösterdi.

Uzun süredir var olan çukura çiçek dikti ve bunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Yolun ortasındaki çukurların düzeltilmediğine dikkat çekmek için ektiği çiçeği videoya alan şöför, bu anları  sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Sosyal medyada çok konuşulan o video:

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Son Güncelleme: 11.02.2019 18:49
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemçiçekHaberçukurYolTuzluca Kavşağı
Yorumlar
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Sertaç 2019-02-11 20:57:30

Polislerimiz huzur operasyonu yapar belediyeler için,e belediyeler ne yapar.

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Gibrisli 2019-02-11 22:27:24

Bravo valahi. Belki doldururlar cukuru simdi

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Babutsa 2019-02-12 14:13:47 @Gibrisli

Aslında babutsa ekmeliydi:) Anlayana:))

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CTZ1 2019-02-11 16:27:58

Yollardaki çukurlara kimse birşey yapmaz ama ağaç katliamında üstümüze yoktur sırf orada ağaç yetişmesin diye en kısa zamanda asfalt dökülür.

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