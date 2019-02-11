Anayoldaki çukura ilginç tepki!

Bir vatandaş Tuzluca kavşağındaki yolda bulunan çukura çiçek ekerek tepkisini gösterdi.
Uzun süredir var olan çukura çiçek dikti ve bunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
İşte Sosyal medyada çok konuşulan o video:
Son Güncelleme: 11.02.2019 18:49
Polislerimiz huzur operasyonu yapar belediyeler için,e belediyeler ne yapar.
Bravo valahi. Belki doldururlar cukuru simdi
Aslında babutsa ekmeliydi:) Anlayana:))Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Yollardaki çukurlara kimse birşey yapmaz ama ağaç katliamında üstümüze yoktur sırf orada ağaç yetişmesin diye en kısa zamanda asfalt dökülür.