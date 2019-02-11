Anayoldaki çukura ilginç tepki!

Bir vatandaş Tuzluca kavşağındaki yolda bulunan çukura çiçek ekerek tepkisini gösterdi.

Uzun süredir var olan çukura çiçek dikti ve bunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Yolun ortasındaki çukurların düzeltilmediğine dikkat çekmek için ektiği çiçeği videoya alan şöför, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Sosyal medyada çok konuşulan o video: