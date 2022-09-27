Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
banner107

Andreas Soutzi hakkında karar verildi

KKTC'ye geçerek askeri yasak bölgeyi fotoğrafladığı için tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi (E-58), 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 Eylül 2022 Salı 17:07
542 Okunma
Andreas Soutzi hakkında karar verildi



Lefkoşa’da Askeri Mahkeme'de görülen davada, Yargıç Murat Soytaç, Soutzi ile ilgili kararı saat 15.30 sıralarında açıkladı.

Soytaç, sanığın askeri yasak bölgeyi fotoğraflarken kötü bir niyeti olmadığına ve hatıra amaçlı fotoğrafladığına, hiçbir askeri unsur, teçhizat ve birliği veya hareketini kaydetmediğini, bu fotoğrafları başka bir suçu işlemek için kullanmayacağına kanaat getirildiğini ve sanığın dava sürecindeki iyi halinin de göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığını belirtti.

Söz konusu suçun 5 yıla kadar hapislik gerektiren ve ülke, kamu ve askeri güvenliği tehlikeye atabilecek vahim bir suç olduğunu belirten Soytaç, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesine hükmedildiğini ve bir ay süreyle hapis cezasının uygun görüldüğünü kaydetti.

Soytaç, ayrıca ele geçirilen emareler ve elektronik cihazlarda bulunan ve suç teşkil eden verilerin silinerek Soutzi’ye iade edilmesine de karar verildiğini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Milletimizin Başı Sağ olsun"
"Milletimizin Başı Sağ olsun"
"KKTC üniversite adası"
"KKTC üniversite adası"
Resmi Gazete’de yayımlanan 3 tasarı geri çekildi
Resmi Gazete’de yayımlanan 3 tasarı geri çekildi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim