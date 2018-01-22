Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117136
ALTIN
162.140
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.2700
EURO
4.6320
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!
Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman tepkisi!
Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman...

Angolemli bugün gerçekleşen olayları esefle kınadığını belirtti

Angolemli, bugün gerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda, gerek Meclis avlusunda, gerekse de Meclis çatısında yaşanan istenmeyen olayları esefle kınadığını söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:55
Angolemli bugün gerçekleşen olayları esefle kınadığını belirtti
banner10

Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugün gerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda, gerek Meclis avlusunda, gerekse de Meclis çatısında yaşanan istenmeyen olayları esefle kınadığını söyledi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Angolemli yaşanan güvenlik zaafiyeti konusunda Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Meclis Başkanlığına çağırarak gelişmelerle ilgili malumat alarak, yasalar çerçevesinde olaylara karışanlar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi.

Angolemli, Meclis Genel Kurul’u sırasında cereyan eden olaylarla ilgili olarak Meclis tutanaklarının, ses ve video kayıtlarının incelenerek Meclis İçtüzüğü uyarınca gerekenin yapılacağını ifade etti.

Angolemli, bu çerçevede demokrasinin ve yasaların KKTC Cumhuriyet Meclisi için vazgeçilmez olduğu, yaşanan olaylar nedeniyle provokasyona gelinmeden uzlaşı kültürü ile halka yakışır şekilde, aklıselim olunması gerekliliğine vurgu yaptı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: "Önce Akansoy bana hakaret etti"
Zaroğlu: "Önce Akansoy bana hakaret etti"
Kış Kampları 1-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak
Kış Kampları 1-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak
Aşırı sürat kazaya neden oldu
Aşırı sürat kazaya neden oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim