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Angolemli, Manavoğlu'ndan bilgi aldı

Angolemli, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile görüşerek, bugün meydana gelen olaylar hakkında bilgi aldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:53
Angolemli, Manavoğlu'ndan bilgi aldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Hüseyin Angolemli bugün gerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda, gerek Meclis avlusunda gerekse Meclis çatısında yaşanan istenmeyen olayların meydana gelmesini esefle kınadığını ifade etti.

Angolemli yaşanan güvenlik zaafiyeti konusunda Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu  Meclis Başkanlığına çağırarak gelişmelerle ilgili malumat aldı ve yasalar çerçevesinde olaylara karışanlar hakkında da gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi.

Angolemli ayrıca Genel Kurul içerisinde cereyan eden olaylarla ilgili olarak Meclis tutanaklarının, ses ve video kayıtlarının da incelenerek Meclis İçtüzüğü uyarınca gerekenin yapılacağını ifade etti.
Bu çerçevede demokrasinin ve yasaların KKTC Cumhuriyet Meclisi için vazgeçilmez olduğu, yaşanan olaylar nedeniyle provokasyona gelinmeden uzlaşı kültürü ile halkımıza yakışır şekilde aklı selim olunması gerekliliğine vurgu yapıldı.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 16:33
Yorumlar
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kıbrıslı 2018-01-22 16:38:57

Temiz insan Angolemli. sıkı bas da hatıralarımızda iyi kalasın. Ne gerekirse yap. korkmadan!! çok isyanlardayız. Fikir fikirle dönüştürülür. Ne öyle biraz daha linç edeceklerdi. Hukuk yok mu bu memlekette.Yarın odalarınıza girip size de bişey yaparlar.

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