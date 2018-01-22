Angolemli'nin yaptığı hata damga vurdu!

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen yemin töreni sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yaptığı yeminin geçersiz olduğu tartışılıyor

Anayasa ve Meclis iç tüzüğü gereği milletvekillerinin, yemini olduğu şekliyle bir tamam okuması gerekiyor.

Doğuş Derya’nın yeminin başında ve sonunda “faşizme karşı omuz omuza” şeklinde slogan atması, yaptığı yemi geçersiz kılıyor.

Bu konuda Mecliste yapılan itirazlara Meclis geçici başkanı Hüseyin Angolemli’nin "sonra bakarız" şeklinde yanıt verdiği ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediği de ileri sürülüyor.

Ulusal Birlik Partisi’nin bu konuyu gündeme getirmeye hazırlandığı yönünde bilgi var.

Anayasa ve meclis iç tüzüğü gereği milletvekilliği yemini eksiksiz yapılmalı. Yemin sırasında herhangi bir slogan atılması veya söz söylenmemesi gerekiyor.

Meclis'te bugün gerçekleştirilen yemin töreni sırasında Meclis Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli büyük bir hataya imza attı.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun, CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın yüzüne kağıt fırlatması sonrasında Angolemli Bertan Zaroğlu için soruşturma başlatması veya kınama kararı vermesi gerekirken bunu yapmadı.

Meclis iç tüzüğü yasasına göre o andan sonra Bertan Zaroğlu'na yönelik herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün değil.

Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli'nin bir diğer büyük hatası ise Doğuş Derya'nın milletvekili yeminini tam okumasını sağlamamak oldu.