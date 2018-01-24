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Angolemli: "Polis sivil bağlanmazsa bizi üzen zafiyetler olacak"

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli, Sendikal Platform üyelerini kabul etti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:22
Angolemli: "Polis sivil bağlanmazsa bizi üzen zafiyetler olacak"
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Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Mavi Salonu’nda gerçekleşen kabulde Sendikal Platform adına söz alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, son günlerde yaşanan olayların Kıbrıs Türk halkının alışmadığı gelişmeler olduğuna dikkat çekerek, 22 Ocak’ta yaşananların tarihe bir “kara gün” olarak işleneceğini ifade etti.

Şiddetin Kıbrıs Türk kültüründe olmayan bir olay olduğunu söyleyen Elcil, Afrika gazetesine yapılan saldırının aynı zamanda basın özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

Elcil, aynı gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın olayları yatıştırmak amacıyla olay yerine gittiği esnada kendisine yapılan sözlü ve fiziki saldırı girişiminin de asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesi olan Meclis’in damına yine aynı gün çıkıldığını anımsatan Elcil, bunun iradeye bir saygısızlık olduğunu, Meclis’te yemin edildiği sırada da bir milletvekilinin sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunmasının toplumun alışık olmadığı bir davranış olduğunu söyledi.

Yaşananları şiddetle protesto ettiklerini belirten Elcil, toplum olarak fikirlerin çatışmasını ve fikirlerin bu yolla çürütülmesini desteklediklerini, şiddet yöntemleri ile susturulmasını kabul etmeyeceklerini, olayın demokrasiye yapılan bir müdahale olduğunu ifade etti.

Temel amaçlarının ülkeye nereden gelirse gelsin kişilerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı toplumsal barışın devamı olduğunu vurgulayan Elcil, bu çerçevede Sendikal Platform olarak Cuma günü Dereboyu’nda toplanıp Meclis’e doğru yürüyüş gerçekleştireceklerini belirtti.

ANGOLEMLİ

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli de, yaşananlardan dolayı toplum olarak üzgün olduklarını belirterek “Önemli olan birliğimiz, değerlerimiz ve demokrasimizdir” dedi.

Angolemli, yaşananların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek kurumlara sahip çıkılmasının önemine değindi.

Angolemli şöyle devam etti:

“Baktığımızda polisin hala sivilleşmediğini görmekteyiz. Şayet Polis sivil iradeye bağlanmazsa tabii ki birçok olaylar karşısında bizi üzen zafiyetler olacaktır.”

Bu çerçevede Meclise de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Angolemli, kurumlara sahip çıkılması gerektiğini, ülkede görevini layıkıyla yapabilecek birçok gencin olduğunu ve bu anlamda kurumların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan olaylar sonrası Polis Genel Müdürü’nü çağırdığını, yazılı ve sözlü olarak şikayette bulunduklarını anımsatan Angolemli, gerekli araştırmanın yapılıp bir an önce suçluların cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Angolemli, Meclis kameralarının inceleneceğini ve bu kapsamda yaşanan zafiyetlerin de bir an önce giderilmesi için hızlıca çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Sendikal Platform’un cuma günü yapacağı eylem ile ilgili ise şunları söyledi:

“Yapacağınız eylem, inanmaktayım ki insanımızın birlik ve dirliği içindir.Tüm toplumun bu konularda hassas olması gerekir. Eğer bu hassasiyet hepimiz tarafından gösterilirse, geleceğimiz daha da güvence altına girer ve değerlerimiz de birliğimiz de sağlanmış olur.” 

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