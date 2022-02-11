Lefkoşa’da 10.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Elif GEÇMİŞ(K-71) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bugün saat 00:15 sıralarında, Gönyeli’de sakin Seval YIRTICI (K-81) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.