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Ani ölüm!

11 Şubat 2022 Cuma 15:05
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Ani ölüm!
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Lefkoşa’da 10.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Elif GEÇMİŞ(K-71) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bugün saat 00:15 sıralarında, Gönyeli’de sakin Seval YIRTICI (K-81) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAGönyeliSeval YIRTICIElif GEÇMİŞ
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