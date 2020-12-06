Ani ölümler kalp yetmezliğinden

Polis Basın Subaylığı bülteninde ani ölüm başlığı ile kamu oyuna duyurulan Hasan Öncün ve İsmail Nasiplerin otopsilerinin sonucunda her iki kişinin de kalp yetmezliğinden vefat ettiği açıklandı

3 Kasım tarihinde, Yıldırım'da sakin 57 yaşındaki Hasan Öncün yatak odasında yatırken yaşamını yitirmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Ayni tarihte, Girne’de 89 yaşındaki İsmail Nasipler de komşusuna ait ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan limon ağaç üzerinden limon topladığı bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.