ANİ ÖLÜMLER VE AŞILAR RASTLANTI MI?...

Evet yine biz...

Sormaya devam ediyoruz...

Çünkü kimse hala bir açıklama yapmıyor KALP KİRİZ ve YETMEZLİĞİ diye açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yapılan bir açıklamada diyorlar ki aşı olmayan kişilerin, aşı olanlara göre ölüm sayısı çok daha fazlaymış.

Bu yapılan açıklamaya göre bizler de sorma ihtiyaçı doğuyor. Açıklama sizlerden sorular bizlerden.

Peki şimdi soruyoruz sizlere Haziran ve Ağustos 2022 ayları içerisinde (ANİ) vefat edenlerin hepsi AŞISIZ mıydı?

Veya şöyle soralım. Bu ani ölüm diye kayıtlara geçip (KALP KRİZİ ve YETMEZLİĞİ) teşhisi koyduğunuz insanların hepsinin aşı öncesi bu sorunları var mıydı? Yoksa aşı sonrası mı var oldu?

Bu bir RASTLANTI mı?...

HAZİRAN ayı ani ölüm sayısı 10 kişi otopsi sonuçu KALP KRİZİ ve YETMEZLİĞİ

Ağustos ayı ani ölüm sayısı 20 kişi ve otopsi sonuçu KALP KİRİZ ve YETMEZLİĞİ.

Bu bir RASTLANTI mı?...



*Hadi bizlere bu kadar vefat eden insanların aşısız olduğunu söyleyebilir misiniz?.

*Bu insanların aşı öncesi hastalık geçişlerinde ne vardı?..

Eğer ki bizleri insanlara aşı olmamaları için algı yaratmıdığımızın suçlamasıyla geleceksiniz, gelirken sahte ADAPASS dosyalarını da yanınızda getirdiniz.

*Noldu o sahte düzenlenen ADAPASS olayı?

* O sahte adapasscılar aslında aşı olmayı Red edenler değilmiydi?

*Kimlerdi onlar? Hangi üst düzey insanlar onlar?

*Ne kadar paralar döndü bu iş için? Kimlerin payına ne düştü?

*Tabibler birliği toplantısında maske takıp da , Avrupa'daki toplantılar' da maskesiz dolaşmak nasıl bir tezatlık?

*Haberi yapılan ve ucu bırakılan, bir numara fark ile belge numarası verilip aşı yapan kişilerden açıklama yapıldı mı?



Tüm bunlar yaşanıyorkken , bu kadar ölümlerin ardı arkası kesilmiyorken bizler bu ölümleri aşı ile tamamen rastlantı olarak mı kabul edelim. Ne yapalım ?...

Sorulacak çok soru alınacak çok cevap var. Bu kadar vefatın ne olduğunu daha detaylı bilmek, öğrenmek ve bu kadar insanın ölümlerden doğan huzursuzluğunu bitirmelisiniz.



Bu arada RASTLANTI milyarda bir olur...



KARAKUŞ