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ANİ ÖLÜMLER VE AŞILAR RASTLANTI MI?...

Konuk yazar Karakuş yazdı...

03 Ekim 2022 Pazartesi 06:34
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ANİ ÖLÜMLER VE AŞILAR RASTLANTI MI?...



Evet yine biz...

Sormaya devam ediyoruz...

Çünkü kimse hala bir açıklama yapmıyor  KALP KİRİZ ve YETMEZLİĞİ diye açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yapılan bir açıklamada diyorlar ki aşı olmayan kişilerin,  aşı olanlara göre ölüm sayısı çok daha fazlaymış. 

Bu yapılan açıklamaya göre bizler de sorma ihtiyaçı doğuyor. Açıklama sizlerden sorular bizlerden. 

Peki şimdi soruyoruz sizlere Haziran  ve  Ağustos 2022 ayları içerisinde (ANİ) vefat edenlerin hepsi AŞISIZ  mıydı? 

Veya şöyle soralım.  Bu ani ölüm diye kayıtlara geçip (KALP KRİZİ ve YETMEZLİĞİ) teşhisi koyduğunuz insanların hepsinin aşı öncesi bu sorunları var mıydı? Yoksa aşı sonrası mı var oldu? 

Bu bir RASTLANTI mı?...

HAZİRAN  ayı ani ölüm  sayısı 10 kişi otopsi sonuçu  KALP KRİZİ ve YETMEZLİĞİ
Ağustos ayı ani ölüm sayısı 20 kişi ve otopsi sonuçu KALP KİRİZ ve YETMEZLİĞİ.

Bu bir RASTLANTI mı?...


*Hadi bizlere bu kadar  vefat eden insanların  aşısız olduğunu söyleyebilir misiniz?. 

*Bu insanların aşı öncesi hastalık geçişlerinde ne vardı?.. 

  Eğer ki bizleri insanlara aşı olmamaları  için algı yaratmıdığımızın suçlamasıyla geleceksiniz, gelirken sahte ADAPASS dosyalarını da yanınızda getirdiniz. 

*Noldu o sahte düzenlenen ADAPASS olayı?

* O sahte adapasscılar aslında aşı olmayı Red edenler değilmiydi? 

*Kimlerdi onlar? Hangi üst düzey insanlar onlar? 

*Ne kadar paralar döndü bu iş için? Kimlerin payına ne düştü? 

*Tabibler birliği toplantısında maske takıp da , Avrupa'daki toplantılar' da maskesiz dolaşmak nasıl bir tezatlık?

*Haberi yapılan ve ucu bırakılan, bir numara fark ile belge numarası verilip aşı yapan kişilerden açıklama yapıldı mı? 


Tüm bunlar yaşanıyorkken , bu kadar ölümlerin ardı arkası kesilmiyorken bizler bu ölümleri aşı ile  tamamen rastlantı olarak mı kabul edelim. Ne yapalım ?...

Sorulacak çok soru alınacak çok cevap var. Bu kadar vefatın ne olduğunu daha detaylı  bilmek, öğrenmek ve bu kadar insanın ölümlerden doğan huzursuzluğunu bitirmelisiniz. 


Bu arada RASTLANTI milyarda bir olur...


KARAKUŞ

Son Güncelleme: 03.10.2022 06:36
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