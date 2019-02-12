Anı Yaşamak ve Yaşatmak İsteyenler için Bir İlkle Tanışma Zamanı

Kuzey Kıbrıs Turkcell bu Sevgililer Günü’nde Samsung’un küresel pazara sunduğu dünyanın ilk dört arka kamerasına sahip akıllı telefonu Galaxy A9’u tüketiciye sunarak özel günlerde müşterilerini sürprizlerle şaşırtmayı sürdürdü.

Anı yaşamak ve yaşatmak isteyenler için bir ilk ile tanışma olanağı sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 5 Şubat 2019 itibarıyla Samsung Galaxy A9’u Turkcell İletişim Merkezleri’nde müşterileriyle buluşturdu.

Her gününü dolu dolu yaşamayı, keşfetmeyi, anı yakalarken dünyayı kendi gördüğü şekilde paylaşmayı sevenler için tasarlanan, güçlü özelliklerle donatılan Galaxy A9 farklı işlevlere sahip 4 arka kamerası ve gelişmiş yazılımı sayesinde, zor şartlar altında bile kullanıcıların fotoğraf çekimini en ideal ayarlarla yapmasını sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri özel olarak avantajlı kampanya paketleri ile Samsung Galaxy A9’a ulaşabiliyor.

Üstün özellikleri ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatan Samsung Galaxy A9 hakkında detaylı bilgi kktcell.com’dan veya Turkcell İletişim Merkezleri’nden elde edilebilir.