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Aniden fenalaştı, hayatını kaybetti

Sorumluluğu altındaki pansiyonda, iki gencin 14 yaşlarındaki ikiz kız kardeşle cinsel ilişkiye girmelerine göz yumduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan, 76 yaşındaki Turhan Kumru hayatını kaybetti.

28 Ocak 2018 Pazar 13:48
Aniden fenalaştı, hayatını kaybetti
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Lefkoşa’da bir pansiyon’da ikamet etmekte olan Turhan Kumru (E-75), banyoda rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Antalya Pansiyonu’nda kalan 75 yaşındaki Turhan Kumru, dün saat 14.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Üç yıldır pansiyonda yaşayan Kumru, banyo yaptığı sırada aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Kumru, yaklaşık bir ay önce, iki gencin 14 yaşlarındaki ikiz kız kardeşle cinsel ilişkiye girmelerine göz yumduğu iddiasıyla tutuklanmış ardından teminatla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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