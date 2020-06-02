Aniden rahatsızlandı

Minareliköy'de dün gece evinde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ekrem Alan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
60 yaşındaki Ekrem Alan aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Minareliköy'de dün gece evinde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ekrem Alan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.