Havadis gaztesindne Duygu Alan'In habeine göre; Lefkoşa’da Yenişehir Mahallesi’nde Şehit Biray Mustafa Sokak üzerinde bulunan, Anadolu Ajansı KKTC Bürosu’nun yanındaki araziye 2 bloktan oluşan 8 katlı öğrenci yurdu yapılacağı iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

Şehit Biray Mustafa Sokağı’nda ikamet eden vatandaşlar, dün yurt inşaatı yapılacağı iddia edilen arazi önünde protesto eylemi yaptı, imza topladı.

Bölge sakinleri, eylemde “Her şey rant değildir”, “Mahalleme dokunma”, “Mahallemizden göç etmek istemiyoruz”, “Yaşam hakkımızı elimizden alamazsınız”, “Mahallemizde 8 katlı yurt istemiyoruz”, “Sakin yaşantımıza müdahale etmeyin”, “3 nesildir buradayız, bizi yerimizden etmeyin” yazılı dövizler taşıdı.

Anıl: Huzurumuz bozulacak

Şehit Biray Mustafa Sokağı sakinleri adına Havadis’e açıklama yapan Engin Anıl, sokak üzerinde bulunan ve şuanda Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan araziye, 2 bloktan oluşan 8 katlı öğrenci yurdu yapılacağı bilgisi aldıklarını ve mahalle sakinleri olarak böyle bir projeye onayları olmadığını söyledi.

Anıl, 1975 yılından beri Şehit Biray Mustafa Sokağı’nda ikamet ettiklerini ve huzur içerisinde, sakin bir yaşam sürdüklerini söyleyerek iddia edildiği gibi sokak üzerindeki araziye öğrenci yurdu inşa edilmesi halinde mahallelinin huzurunun bozulacağını dile getirdi.

Engin Anıl, şunları söyledi: “Söz konusu arazi yıllarca Anadolu Ajansı Kıbrıs Bürosu kullanımındaydı. Arazinin 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığı’na devredildiğini öğrendik. Maliye Bakanlığı’nın da araziyi 2017 yılı içerisinde buraya yurt yapmak üzere kiraladığını duyduk. İddiaya göre, arazi bir bakanın ailesine kiralanmış. 1975’den beri biz 16 aile bu sokakta yaşıyoruz. Sakin, huzur içerisinde bir yaşamımız var. Buraya yurt yapılarak taşınacak öğrenci potansiyeli ile huzurumuz, sakin yaşantımız bozulacak. Ayrıca arazide birçok ağaç var ve bunların katliamına da göz yumamayız. Biz buna karşıyız.”