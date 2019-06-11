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anısına oğlu Yılmaz Polat’a madalya takdim etti

Başbakan Ersin Tatar, 1974 yılında 28’inci Tümen Komutanı olan Fazıl Osman Polat anısına oğlu Yılmaz Polat’a Milli Mücadele Madalyası takdim etti.

11 Haziran 2019 Salı 16:42
anısına oğlu Yılmaz Polat’a madalya takdim etti
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Gazileri şükranla anan Başbakan Tatar, “onları yaşatmak bizim görevimiz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar tarafından 1974 yılında 28. Tümen Komutanı olan Fazıl Osman Polat anısına oğlu Yılmaz Polat’a Milli Mücadele Madalyası takdim edildi.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen madalya takdiminde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’nı temsilen Albay Şükrü Güzel ve Emekli Büyükelçi Çavlan Suerdem de hazır bulundu.

Başbakan Ersin Tatar madalya takdimi öncesi konuştu.

Tatar, “Burası çok önemli insanların hizmet verdiği bir yer hayatta olmayanların ruhu şad olsdun gazilerimizi şükranla anıyorum babanız gibi insanlar tarihe damgasını vurdu. Onları yaşatmak bundan sonra da bizim görevimiz” dedi.

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Başbakan Tatar konuşmasında Türkiye ilke ilişkşilere çok önem verdiklerini de vurguladı.

Tatar, “Bu coğrafyaya baktığımızda askeri ve stratejik önemine hem akeri hem siyasi varlık olarak bu büyük coğrafyayı tamamlıyor burası. Bu mücsadelenin sonunda değer miydi burası değerdi. Altın değerinde stratejik bir nokta burası.”  ifadelerini kullandı.

Yılmaz Polat da Amerika’daki rum lobiciliğine dikkat çekti ve Türkiye ile KKTC’nin içerde ne kadar güçlü olursa dışarıda da o kadar güçlü olacağını belirtti.

Polat, “Türkiye ile KKTC’nin ulusal çizgide politikası olursa  dış güçleri alt edeceğine inanıyorum.”dedi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
TatarFazıl Polat
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