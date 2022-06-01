Ankara'da bir protokol daha imzalandı!

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğini ilerletmek, proje ve faaliyetleri yapmak amacıyla "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokole Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imza koydu.

Ataoğlu, protokol töreninin yapıldığı TC Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gelişinde Kasapoğlu tarafından kapıda karşılandı.

Ataoğlu: "Bu bir başlangıç. Devamı hızlı bir şekilde gelecek"

Fikri Ataoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kasapoğlu başta olmak üzere protokolün hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, protokolde yer alan maddelerin Kıbrıs gençliği ve sporcuları tarafından özlenen ve beklenen olaylar olduğuna dikkat çekti.

Protokolde yer alan çalışmaların önemine değinen Ataoğlu, "Bu bir başlangıçtır. Devamı çok hızlı bir şekilde gelecek" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu: "Mevcut işbirliğimizi artırma, yeni çalışmalarla KKTC'ye katkıda bulunmak istiyoruz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, işbirliği ve ziyaret için Bakan Ataoğlu'na teşekkür ederek, yeni KKTC hükümetinin hayırlı olmasını diledi.

KKTC'yi hiçbir zaman ayrı tutmadıklarını söyleyen Kasapoğlu, bakanlıkta sporcu ve genç bilgi sistemi geliştirdiklerini, bu anlamda KKTC'ye de yazılım desteği vermek istediklerini belirtti. Kasapoğlu, Türkiye'de pozitif dönüş aldıkları yetenek taraması ve spora yönlendirme alanında işbirliği planlarını anlattı.

Kasapoğlu, gençler için başlattıkları kampların olduğuna da dikkat çekerek, bu kampların çeşit ve sayı olarak artırılmasını planladıkları söyledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yapılan başlangıç ile birlikte gelecek adımların hızlı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Karşılıklı müsabakalar, kamplar, antrenör ve hakem eğitimleri organize edilecek

Protokol, spor altyapısı ve tesislerinin güçlendirilmesi için proje ve yatırımlara katkı, Türkiye Cumhuriyeti Spor Federasyonları tarafından düzenlenecek karşılıklı müsabakalar, ikili kamp çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim programları, spor alanında yetenekli gençlerin eğitilmesi ve spora yönlendirilmesi faaliyetlerini içeriyor.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri aracılığıyla, KKTC sporcularına sağlanan destek faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen Protokol'de, Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği ifade ediliyor.

İmzalanan protokol ile, aynı zamanda, spor tesisleri için finansman sağlanarak, etüt-proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasına karar verildi.

Bu projeler arasında, Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması Projesi, Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Lefkoşa Cimnastik Salonu Projesi yer alıyor.

Başbakan Üstel ve heyeti bugün adaya dönüyor

Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet Ankara'daki temaslarını tamamlayarak bugün adaya dönüyor.

Heyetin saat 12.50'de Ercan Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Başbakan Üstel ve heyeti dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmüştü.