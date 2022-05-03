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Ankara-Ercan uçağı Antalya’ya zorunlu iniş yaptı!

03 Mayıs 2022 Salı 11:01
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Ankara-Ercan uçağı Antalya’ya zorunlu iniş yaptı!

Pegasus Hava Yolları'na ait PC1885 kodlu Ankara-Ercan uçağı meydanda yaşanan arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na mecburi iniş yaptı

Pegasus Hava Yolları’na ait PC1885 kodlu Ankara-Ercan uçağı meydanda yaşanan arıza nedeniyle Antalya Havalimanı’na mecburi iniş yaptı.

Ankara’dan dün akşam 22.30’da kalkan uçağın Antalya’ya ikinci denemesinde inebildiği öğrenildi. Pilotun Antalya Havalimanı’nı geniş ve aydınlık olduğu için tercih ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Yolcular ise havada yaşanan korku dolu anların ardından yaklaşık 7 buçuk saat boyunca adaya gelmek için havalimanında bekleyecekler…

Kaynak: Kıbrıs Postası

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