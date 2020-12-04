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“Ankara ziyareti Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri belirleyecek”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesindeki çabalarını dün Yunanistan’ın başkenti Atina’da sürdürürken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bugün Güney Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

04 Aralık 2020 Cuma 11:13
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“Ankara ziyareti Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri belirleyecek”

Fileleftheros gazetesi: “Bir Sonraki Durak…Ankara – Lute’un Türk Başkentine Ziyareti Kıbrıs Sorununa İlişkin Gelişmeleri Belirleyecek” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un bölgede gerçekleştirdiği ziyaretin Yunanistan temaslarıyla tamamlandığını, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmeden önce on günlüğüne New York’a döneceğini yazdı.

Gazete, Lute’un Ankara temaslarının Kıbrıs sorununun gidişatı konusunda belirleyici olacağını belirtirken, dikkat çeken bir diğer unsurun ise Lute’un garantör ülkelerle gerçekleştirdiği temasların düzeyinin düşük kalması olduğunu öne sürdü.

Lute’un bugüne kadar, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunduğunu ancak dünkü Atina ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yerine, Bakanlık Genel Sekreteri Temistoklis Demiris’le görüştüğünü vurgulayan gazete, bakanlık sözcüsünün, Lute’un neden Dendias yerine Demiris’le görüştüğü sorusuna ise yanıt vermekten kaçındığını ifade etti.

Gazete, Lute’un İngiltere’deki temaslarının da hep teknokrat düzeyde kaldığına dikkat çektiği haberinde, Lute-Demiris görüşmesinde ise Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununda gayrı resmi beşli bir konferansa katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papayoannu ise dünkü açıklamasında, Demiris’in Lute’la uzun ve ilginç bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Yunanistan’ın BM Genel Sekreteri nezdindeki gayrı resmi beşli bir konferansa katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Papayoannu, Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon ve BM kararları temelinde bir çözüm bulunması, müzakerelerin ise Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması ilkesine bağlı olduklarını yineledi.

Haberde, Rum hükümetinin, Lute’un Türkiye ziyaretinde gayrı resmi konferansın tarihinin belirlenmesi ve sürecin devamına ilişkin olumlu mesajlar almasını umut ettiği belirtildi.

Öte yandan gazete, BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in düzenlediği basın toplantısında sadece Lute’un ziyaretlerini doğrulamak ve müzakere sürecinin başlamasının önemine dikkat çekmekle yetindiğini belirtti.

Dujarric açıklamasında, BM Genel Sekreterinin, kalıcı ve bütünlüklü bir müzakerenin başlamasının önemine inandığını ve bu yöndeki çabalarda adadaki her iki tarafı da desteklediğini ifade etti.

DENDİAS’IN TEMASLARI

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın bugün Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarete de haberinde değindi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Dendias’ın ilk olarak Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis’le başbaşa görüşeceği, ardından heyetlerin biraraya gelerek görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Habere göre Dendias ve Hristodulidis, AB Dış İlişkiler Konseyi, Zirve Toplantısı, Kıbrıs sorunu ve AB-Türkiye ilişkilerini ele alacaklar.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Atina Kıbrıs Sorununda Beşli Konferansa Katılmaya Hazır” başlığı altında verirken, AKEL’in ise Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununda nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin bütünlüklü bir öneri hazırladığını aktardı.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Papayoannu’nun açıklamaların yer verirken, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, AKEL’in Kıbrıs sorunu önerisine ilişkin açıklamasını da okuyucuya aktardı.

Stefanu, iki devletli çözüm girişimlerinin bertaraf edilmesini hedefleyen ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununda nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini içeren bütünlüklü bir öneri hazırladıklarını, önerinin ilk olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ardından ise kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 04.12.2020 15:19
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