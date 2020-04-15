Ankara’da faaliyet gösteren Bitcoin borsası ‘Papeleks’ten KKTC‘ye Covid-19 la mücadelede önemli katkı

Türkiyenin önde gelen Bitcoin Borsa işletim lisans sahibi ‘Papeleks’in işletmecisi olan ve Ankara’da bulunan Papaleks Teknoloji Aş’den KKTC Covid-19 mücadelesine destek.

Şirketin hissedarlarından Kıbrıslı Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım’ın girişimleriyle, KKTC’ye 3 sevkiyat halinde yapılacak tıbbi malzeme yardımının birinci kısmı olan 1 adet solunum cihazı, tedavide kullanılan 1 adet monitör ve yine Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak olan 2 adet perfüzör cihazı bağışı için KKTC Sağlık Bakanlığı ile tıbbi malzeme tedariki konusunda işbirliği içerisindeki Mekar Healty Trading LTD’ye gerekli ödemenin yapıldığı ve söz konusu teçhizatın 3 gün içerisinde Sağlık Bakanlığına teslimi için anlaşıldığı duyuruldu.

Şirket yetkilileri, mevcut yoğunlukları içerisinde gösterdikleri ilgi ve alakalarından ötürü Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan ve Dr.Hakan Tekgüç’e teşekkür etti ve KKTC nin Covid-19 ile mücadelesine katkılarının süreceğini belirtti.