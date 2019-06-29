Ankara’da Karayolları, Telekomünikasyon, Limanlar, Kıyı Emniyeti Görüşüldü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, beraberindeki heyetle Ankara’yı ziyaret ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ile 2 günlük KKTC mesaisi yaptı.

Ziyarette karayolları, telekomünikasyon, sivil havacılık, limanlar, posta ve kıyı emniyeti konularında mevcut ve geliştirilmesi planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, bazı konularda mutabakatlar sağlanırken, bazı konularda da çalışma başlatıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ve Selim Sursun ile toplantılar yapan Müsteşar Bağzıbağlı, daha sonra İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile bir araya geldi.

KARAYOLLLARI: SÜREN PROJELERDEKİ ÖDENEK SIKINTISI AŞILDI

KKTC’deki mevcut projelerde yaşanılan ödenek sıkıntısının çözülmesi ve kamulaştırma sorunu ortadan kalkan projelerde 2019 sonuna kadar önemli ilerleme sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Bu bağlamda Değirmenlik-Girne bölünmüş yolunun yapımında yüklenici firma olan Proyap İnşaat Anonim Şirketi’ne hak ediş sorunu çözüldü, projenin aksamadan devam etmesi sağlandı.

Girne Doğu ve Girne Batı Çevreyolu projeleri, Güzelyurt-Lefke Çevreyolu yarım kalan bölümü, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu yarım kalan bölümü, İskele-Çayırova yolu yarım kalan bölümüyle ilgili atılacak adımlar görüşüldü ve karara bağlandı.

Buna ek olarak KKTC heyetinin görüşme sırasında küçük ölçekli karayolu yapım projelerinin KKTC’de ihale edilmesi konusunda çalışma başlatıldı.

Süren projelere ek olarak ülke ihtiyaçları çerçevesinde planlaması yapılan Mevlevi-ODTÜ, Ercan Havalimanı – Lefkoşa, İskele Boğaztepe geçişi projeleri 2019 takvimine alındı. Yılsonuna kadar bu projelerin güzergâh ve etüt proje işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca 2020-2030 KKTC Karayolları Master Planı hazırlık çalışmaları da gözden geçirildi.

TELEKOMİNİKASYON: HEDEFLENEN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİ SUNULDU

Müsteşar Bağzıbağlı, görüşmeler sırasında Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği ile ilgili oluşturulan politikayı aktarırken, yeniden yapılandırılmış Telekomünikasyon Dairesi ile özel sektörün işbirliği çerçevesinde, 2020 sonuna kadar bakır kablo envanterinin fiber optik kabloya dönüştürülmesi planı iletildi.

Bununla birlikte ülke genelindeki fiber optik hat uzunluğunun 2 bin 500 kilometreye erişmesi çalışması TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri tarafından teyit edildi.

Ayrıca 2020 yılında, 5G hizmetlerinin de verilebileceği, teknoloji bağımsız frekans ihalesine çıkılması konusu ve yol haritası TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine aktarıldı. Bu noktada ana iletim omurgasının kesinlikle kamu kontrolünde kalacağı ve herhangi bir şekilde devir edilmeyeceği hususundaki planlama bir kere daha teyit edildi.

SİVİL HAVACILIK: YENİ FREKANSLAR VE TEKNİK GELİŞMELER HUSUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Sivil havacılık konusunda da adımlar atıldı. Mevcut hava trafik kontrol kabiliyetlerinin daha da geliştirilmesi düşüncesi çerçevesinde Ercan Smart binası, Türkiye genelindeki geliştirme programına dahil edildi.

Özellikle son dönemlerde yaşanan frekans sıkıntıları çerçevesinde Türkiye DHMİ’den bir teknik ekibin hemen adaya gelip ilgili teknik çalışmayı yapması kararına varıldı.

Ercan Havalimanı için detaylı mania çalışması ve RNAV konusunda yaşanan eksikliklerin tamamlanması için takvimlendirme yapıldı. Ülkede hizmet veren hava trafik kontrolörlerinin eğitim süreleri boyunca karşılaştıkları konaklama ve benzeri sorunlar ile ilgili iyileştirmeler yapılması konusunda mutabık kalındı.

Bu gelişmelere ek olarak ülkede daha çok uçuş frekansının yapılması konusundaki çalışmalar ilgililerle paylaşıldı. Özellikle Ercan – Trabzon uçuşlarının yeniden başlatılması yönünde uzun süredir sürdürülen çalışmaların olumlu bir noktaya geldiği bilgisi de paylaşıldı.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dengesizliğin etkisiyle daha da artan uçak bilet fiyatlarının belli seviyeleri aşmaması, daha uygun hale getirilmesi konusundaki formüller ilgililerle paylaşıldı. Bu çerçevede TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatılması ve Ercan uçuşlarına yönelik bir iyileştirme yapılması çalışılacak. TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile KKTC Sivil Havacılık Dairesi arasında 2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak ve hizmet içi eğitim ve teçhizat hibelerini de içeren yeni bir işbirliği anlaşması çalışması da başlatıldı.

DENİZCİLİK: GAZİMAĞUSA VE GİRNE LİMANLARI İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR

Bakanlık tarafından sürdürülen Gazimağusa ve Girne limanlarının kamu-özel işbirliği çerçevesinde modernleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması projeleri ile ilgili son durum ve yol haritası paylaşıldı. Her iki liman için de teknik ve idari şartname hazırlığının sürdüğü ve ilk ihalenin Aralık 2019’da ilan edileceği Ankara’daki bakanlık yetkilileriyle paylaşıldı.

Limanların modernleştirilmesi akabinde geliştirilmesi planlanan kurvaziyer turizmi konusunda Girne ve Gazimağusa’nın da uğrak liman olması için Türkiye ve uluslararası pazarlarda yapılması gereken girişimler hakkında istişarede bulunuldu. Ayrıca, Limanlar Dairesi’nin “Denizcilik İşleri Dairesi’ne dönüştürülmesi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Gazimağusa ve Girne’de bulunan limanların kamu-özel işbirliği çerçevesinde modernleştirilmesi ile ilgili yol haritası istişare edildi.

KIYI EMNİYETİ: FİLO GÜÇLENDİRİLİYOR, YENİ BİR İSTASYON DAHA DEVREYE ALINIYOR

Ankara’daki toplantılarda ayrıca sahillerin ve kara sularının güvenliğini artırmak için Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’nin güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Bu çerçevede Bağzıbağlı, Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (VTS) projesinde önemli gecikmelere sebep olan izinlendirme sorunlarının çözülmüş olduğunu ve kuleler ile merkez bina kurulumlarının 2019 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini mevkidaşı Selim Dursun’a ve heyetine aktardı.

Ayrıca, daha önceden yapılan istişarelerin sonucu olarak, Temmuz ayının sonuna doğru yeni bir geminin, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’nin filosuna katılacağı konusunda mutabık kalındı. Yeni geminin katılımı ile birlikte hali hazırda Gazimağusa ve Girne noktalarında hizmet veren şirket hizmet noktalarına stratejik önemi yüksek olan Karpaz bölgesini de eklemiş olacak.

POSTA: POSTA HİZMETLERİ TEKNOLOJİYİ YAKALAYACAK

Posta hizmetlerinin sürdürülmesi noktasında artan trafiğin daha etkin yönlendirilmesi çerçevesinde yeni bir “posta işleme merkezi” oluşturulması çerçevesinde sürdürülen çalışmalar paylaşıldı. Gerek yeni merkezin gerekse süren çalışmaların dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellenmesi amacıyla da bir takvimlendirme yapıldı. Bu çerçevede PTT A.Ş. ile KKTC Posta Dairesi arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanacak.

TRAFİK TEDBİRLERİ: MADDE TESİRİ ALTINDA ARAÇ KULLANIMINI TESPİT EDEN CİHAZLAR GELİYOR

Diğer yandan Müsteşar Kemal Bağzıbağlı, İçişleri Bakanlığı emniyetten sorumlu Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede madde tesiri altında araç kullanan şoförlerin ölçüm cihazlarıyla trafikte tespiti ile denetimi ve bununla ilgili yasal düzenleme konusu ele alındı. Bunlara ek olarak TC Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir süredir uygulanan elektronik denetleme sistemleri hakkında bilgi paylaşıldı. Bu teknolojik uygulamaların ülkeye uygun olanlarının ivedilikle pilot uygulamalarının başlatılması konusunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede ihtiyaç tespiti amacıyla bir teknik heyet KKTC’yi ziyaret edecek.

Bakan Yardımcısı İnce, bu konuda her türlü desteği sağlamak için hazır olduklarını belirtti ve aynı gün ilgili daire başkanlıklarına söz konusu desteği sağlamaları için talimat verdi.

Bağzıbağlı, gerçekleştirilen görüşmede kendisine Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete de eşlik etti. Hüseyin Çete, toplantının ardından ilgili daire başkanlıklarıyla teknik bir toplantı gerçekleştirdi.

İKİ BAKAN BİR ARAYA GELECEK

Toplantılar çerçevesinde ele alınan tüm konular hakkında her iki taraf heyetlerinin çalışmaları detaylandırarak ilerletmesi karara bağlanırken Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yakın zamanda bir araya gelip mutabık kalınan konular çerçevesinde çeşitli anlaşmalar imzalamaları da bekleniyor.

Müsteşar Bağzıbağlı’ya Ankara temasları sırasında Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Limanlar dairesi Müdürü Oran Soyel, PGM Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrolör Şube Amir Vekili Ahmet Kaptan ve Karayolları Dairesi Etüt Proje Şube Sorumlusu Arkın Şansalan eşlik etti.