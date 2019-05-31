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Ankara’da yılsonu Lefkara Sergisi

31 Mayıs 2019 Cuma 14:26
Ankara’da yılsonu Lefkara Sergisi
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Kökeni 14. yüzyıla kadar uzanan yapımı büyük el emeği, göz nuru ve dikkat isteyen Kıbrıs’ın yerel el sanatlarından Lefkara İşi, Ankara’da hayat bulmaya devam ediyor.

Ankara Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Kültür Merkezi Lefkara kursiyerlerinin yaptığı yaklaşık 200 eserden oluşan sergi dün akşam Türk Beyleri Kent Meydanı Festival Alanında açıldı.

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Serginin açılışını Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşeleri Rauf Ataöv ve Canev Engelkıran birlikte yaptılar.

Açılış sonrası hep birlikte sergi gezildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden getirilen orjinal malzemelerin modernize hale getirilerek üretildiği eserlerden oluşan serginin açılışına ilgi büyük oldu.

20’ye yakın kursiyer tarafından üretilen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ve Başkent Üniversitesi’nin destek verdiği projeyle üretilen eserler özellikle Avrupa’da büyük ilgi görüyor.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Lefkara Sergisi
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