Ankete Göre Tatar Şanslı Görünüyor

Gezici Araştırma Şirketi’nin KKTC Siyasi Araştırma Raporu açıklandı.

Rapora göre, araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılıma dair anket sonuçlarına dair veriler paylaşıldı.

Araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde, seçim 2’nci tura kalsa ve adaylar Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılıma göre Ersin Tatar’ın yüzde 43,4 ile birinci sırada yer alırken, Mustafa Akıncı’nın yüzde 42,1 ile Tatar’ın gerisinde kaldı. Ankette kararsız seçmenin oranı ise yüzde 14,5 olarak verildi.