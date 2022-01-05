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Anketler ne anlatıyor?

Alihan Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısı...

05 Ocak 2022 Çarşamba 13:49
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Anketler ne anlatıyor?
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Seçimlere bir aydan daha az bir süre kaldı. Panteminin gölgesinde hızla seçimlere doğru giderken sandığa gitme kararında olanların yüzde 40 civarı UBP’ye oy verecek gibi gözüküyor. CTP’de yüzde 30’lara yakın bir oy oranına sahip.

İki blok partinin oy toplamı yüzde 70’leri buluyor. Geriye kalan HP,TDP,DP ve YDP kalan yüzde 30 için mücadele ediyor gözüküyor. Dolasıyla mecliste grubu olacağına kesin gözü ile bakılan iki parti var UBP ve CTP.

Diğerlerinin mecliste grup oluşturması zor gibi. Mecliste grubunuz oldu mu komitelere aktif katılım sağlayabilirsiniz. Partinizin önerilerini komitelerde ortaya koyabilirsiniz. Komitelerde görüşülecek yasalara lehte veya aleyhte oy verebilirsiniz.

“KKTC Cumhuriyet Mecliste en az beş milletvekiline sahip olan siyasal partiler, parti grubu kurma hakkına sahiptirler. Bir siyasal partinin grup kurduğu, grup başkanı tarafından Meclis Başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya parti grubunun iç yönetmeliği de eklenir. İç yönetmelik parti tüzüğüne aykırı olamaz. Parti grubu üyeleri iç yönetmelikteki düzenlemelerle bağlıdır...”

Şuana kadar kamuoyu önüne Comar ve Gezici anketleri çıktı. Hemen hemen anketlerde birinci ve ikinciler aynı. Birinde YDP üçüncü diğerinde DP üçüncü. Onun dışında çok bir farklılıkta yok gibi.

Karmacılar, boykotçular falan derken ortaya üç aşağı beş yukarı şöyle bir tablo çıkıyor.

Lefke: 1 UBP // 1 CTP

Güzelyurt: 2 UBP // 1 CTP

İskele: 3 UBP // 2 CTP

Girne: 5 UBP // 3 CTP // 1 HP // 1 //DP // 1 TDP

Gazimağusa: 5 UBP // 4 CTP // 1 HP // 1 DP// 1 TDP// 1 YDP

Lefkoşa: 6 UBP // 5 CTP // 2 HP // 1 DP// 1 TDP  // 1 YDP

Genel görünüm şimdilik böyle gözüküyor sevgili dostlar. Bir sonraki yazımızda partilerin vekil çıkardığı yerlerde hangi adayların vekilliğe daha yakın olduğunu da yazacağız.  Yani kimler kazanacak, kimler kaybedecek?

Son Güncelleme: 05.01.2022 14:51
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