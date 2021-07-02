Anlaşma sağlandı, KOOPBANK’taki grev sona erdi

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), KOOPBANK idaresiyle toplu iş sözleşmesi içeriğinde anlaşmaya varılamadığı, bankanın anlaşmaya yanaşmadığı gerekçesiyle hafta başı grev başlatmış, Pazartesi ve Çarşamba ve Cuma günü grev yapmıştı.

Koop-Sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Koop-Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, greve neden olan konularda anlaşmanın sağlanmasıyla, çalışanların sosyal hak ve menfaatlerinin korunarak iyileştirildiği kaydedildi.

Grevin sona erdiğini açıklayan Koop-Sen, iş barışının sağlandığını duyurdu.