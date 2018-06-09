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Anlaşmazlığı mahkeme çözecek

Girne’de Mahmut Üsküdarlı’nın ev tadilatını yapmak için anlaşarak malzeme almak için bin 490 TL alan Muhammed Necmi Kömürcüler, paranın bir kısmını zimmetine geçirme suçlamasıyla tutuklandı

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:47
Anlaşmazlığı mahkeme çözecek

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mahmut Üsküdarlı’nın ev tadilatını yapmak üzere söz konusu şahısla anlaşan ve bin 490 TL para alan Muhammed Necmi Kömürcüler, Üsküdarlı’nın şikâyeti sonrası “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçlamasıyla tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler aleyhine 3 günlük tutukluluk emri alınırken, yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının da mahkemede yaptığı beyanlar doğrultusunda, bir hak ediş olma ihtimaline karşılık meselenin kısa süre içerisinde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Polis iddiaları araştırıyor

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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ Muhammed Necmi Kömürcüler’in 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Girne’de meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçundan tutuklu olduğunu belirtti.

Anıl Derindağ, müşteki Mahmut Üsküdarlı’dan ev tadilatı için bin 490 TL para alan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler’in, söz konusu paranın 600 TL’sini sirkat ettiği iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındığını ifade etti.

Zanlının söz konusu suçlamaları kabul etmediğini ve müştekiden alması gereken parayı aldığına yönelik beyanda bulunduğunu kaydeden Derindağ, soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

“Alacağım vardı”

Mahkemede söz alan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler, “Ben böyle bir suç işlemedim. Ev tadilatı için gerekli olan laminat parke ve elektrik malzemelerini satın almak için söz konusu şahıstan bin 490 TL para aldım. 890 TL laminat parkeleri, 250 TL’ye de elektrik malzemesini satın aldım. Bana yardımcı olmaları için günlük tuttuğum 2 kişiye de 250 TL para verdim” diyerek kendisini savundu ve bu suçu kabul etmediğini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 09.06.2018 11:52
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