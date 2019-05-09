Anlık dikkatsizlik az daha canına mal oluyordu

Hamitköy çevre yolunda akşam saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün akşam saat 20:30 sıralarında, Hamitköy çevre yolu üzerinde, Levent Baykara (E-41), yönetimindeki TGR 989 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sanayi kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refuje çarpmış ve çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam edip sanayi yolunun orta refujune çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.





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