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Anne-Kız, Baba-Oğul ve Baba-Çocuk kampları düzenlenecek

25 Ocak 2019 Cuma 15:50
Anne-Kız, Baba-Oğul ve Baba-Çocuk kampları düzenlenecek

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi(PARGEM) ailelerin gelişimine yönelik etkinlikler düzenliyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek kamplarda ailelerin birbirini tanıması ve kaliteli zaman geçirmesi adına önemli aktiviteler düzenlenecek.KISBÜ’den verilen bilgiye göre, Anne-Kız, Baba-Oğul ve Baba-Çocuk olmak üzere 3 farklı kamp, Mart ayında gerçekleştirilecek.

Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde işbirliği protokolü imzalandı.İşbirliği protokolü törenine, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Zirve İzcilik Başkanı Hakan İnce, KKTC Kız İzci Örgütü As Başkanı Semra Bozer, KKTC Kız İzci Örgütü Sosyal Komite Başkanı Birsen Şemseddin, KISBÜ PARGEM Başkanı Aytül Bilen katıldı.2 günlük çadır kampı şeklinde olacak kamplarda; doğa ve deniz, gece yürüyüşü, aile içi iletişim, geleneksel oyunlar gibi aktiviteler gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye kisbu.edu.tr/pargem adresinden veya 0392 233 55 22 numaralı telefondan ulaşıp bilgi alınabilecek.

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