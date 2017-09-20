Anne Özdemir: "Ben deli miyim de yalan söyleyeyim"

Candan Mert

Haberal Kıbrıslı gazetesinin özel haberi olan “Hastaneden yaka paça atıldılar” haberinin hastane yönetimi tarafından yalanlanmasının ardından, küçük Berat’ın annesi Nesrin Özdemir’den iddialarının yalanlanmasına tepki geldi ve açıklamaların doğru olmadığını söyledi.Öte yandan olay esnasında hastanede bulunan ve adının verilmesini istemeyen bir görgü tanığı, gazetemize konuşarak anne ve engelli oğlunun haklı olduğunu vurguladı.

"Ben deli miyim de dostça dokunmaya bu kadar tepki göstereyim?"

Dünkü haberimizde yaptığı bütün açıklamaların arkasında olduğunu söyleyen Özdemir, hastane çalışanlarının duyarsızlığa devam etmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Anne Özdemir, olay esnasında iddia edilenin aksine çocuk servisinin kalabalık olmadığını, sırada yalnızca 3 ailenin beklediğini, bunu orada bulunanların da gördüğünü ifade etti. Nesrin Özdemir ayrıca hemşire ve doktor tarafından kendisine dostça dokunma durumunu da kesin bir dille yalanlarak, "Böyle bir durum söz konusu bile değildir. Ben deli miyim de dostça dokunmaya bu kadar tepki göstereyim?" dedi.

Anne Özdemir: "Berat'ın geçirdiği krizin üzerine sesimi yükselttim"

Anne Özdemir, Dr. Ç.B.'nin Berat'a yaşından dolayı emar(MR) çekilip damar yolunun açılamayacağını söylediğinde sesini yükselttiği iddialarını kabul ederek, bunu çocuğunun geçirdiği sinir krizinden dolayı yaptığını dile getirdi. Nesrin Özdemir, haberin yayınlanmasından sonra kendisine gelen telefonlar, sosyal medyadan gelen geri bildirimler doğrultusunda Dr. Ç.B.'nin başka insanlarla da tartışma içerisinde olduğunu, hatta mahkemeye kadar giden tartışma iddialarının bulunduğunu aktardı. Her söylediğinin arkasında olduğunun altını çizen anne Özdemir, "Engelli bir çocuğa bu şekilde davranılıyorsa, başka çocuklara neler yapılmaz?" diyerek, denetimlerin her açıdan sıklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Görgü tanığı, anneyi doğruladı

Olay esnasında hastanede bulunan ve adının verilmesini istemeyen bir görgü tanığı, gazetemize konuştu.

Görgü tanığı: "Anne ve engelli oğlu olayda haklıdır"

Anne ve engelli oğlunun yaşanılan olayda haklı olduğunu savunan görgü tanığı, kendisinin de o esnada çocuğuyla birlikte orada olduğunu ifade etti. Kendi doktorunu beklediği sırada anne Nesrin Özdemir ve oğlu Berat'ın sıra beklemek için geldiğini aktaran görgü tanığı, Berat'ın "Anne damar yolumu açmasınlar, korkuyorum" diyerek ağlayıp kriz geçirmeye başladığını dile getirdi.

Anne Nesrin Özdemir'in "Tamam anneciğim, birazdan gidiyoruz" diyerek çocuğunu sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden görgü tanığı, o sırada Dr. Ç.B'nin sinirli bir şekilde odasından çıkıp, hemşireye "Bu insanlar burada neden bekliyor?" dediğini aktardı.

"Çocuk servisinde kalabalık yoktu"

Hastane yönetiminin iddialarının aksine çocuk servisinin kalabalık olmadığını, sırada sadece anne ve çocuğuyla beraber 3 kişinin olduğunu söyleyen görgü tanığı, bekleyen diğer 2 kişinin Dr. Ç.B için değil, ameliyat olmak üzere kendi doktorlarını beklediklerinin altını çizdi.

Olayın görgü tanığı, sorduğumuz 'odadan yaka paça atılma' iddiasına karşılık, bu olayı görmediğini, çünkü o esnada kendi doktorunun yanına gitmiş olduğunu ifade etti. Görgü tanığı, diğer bir iddia olan 'sesi ilk yükseltenin anne Özdemir olduğu' iddiasına karşılık ise, kendisi oradayken doktorun, odasından sinirle çıkmasının bu olayın büyümesine neden olduğunu ve anne Özdemir'in sesini yükseltmediğini, yükselttiyse de

kendisinin bu olayı doktorunun yanına gitmiş olduğundan dolayı görmediğini aktardı.

"İşini iyi yapan doktorlarımız eleştirilerin dışındadır"

Kendi doktorundan ve çalışanlarından memnun olduğunu söyleyen görgü tanığı, işini iyi yapan doktorların bu eleştirilerin kesinlikle dışında olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda Dr. Ç.B'nin emekli olmasına 1 yıl kaldığını da aktaran görgü tanığı, "Bence bu rahatlığı bu yüzden" diyerek, yaşanan bu olayı şiddetle kınadı.

Sucuoğlu: "Yazılı şikayet geldiğinde soruşturma açılacak"

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu söz konusu olay hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Konudan haberdar olduğunu ve hastane içerisinde böyle bir durumun yaşandığını kimsenin bilmediğini söyleyen Sucuoğlu, aynı zamanda kendisine yazılı olarak da bir şikayetin gelmediğini kaydetti. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, söz konusu olay hakkında soruşturma açılabilmesi için yazılı bir şikayetin gerekli olduğunu belirtirken, yazılı olarak şikayet geldiği takdirde gerekli soruşturmanın anında açılacağının altını çizdi