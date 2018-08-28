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Anne ve Babalara Trafik Eğitimi…

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Yorgun Anneler Kulübü işbirliğiyle anne ve babalara trafik eğitimi verilecek.

28 Ağustos 2018 Salı 14:05
Anne ve Babalara Trafik Eğitimi…

Eğitim, Çarşamba günü saat 17.00’de, Küçükkaymaklı’daki KKTCELL Trafik Eğitim Parkı dersliğinde gerçekleştirilecek.

Trafik Kazlarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı’nın yazılı açıklamasına göre, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, sosyal medyada aktif olan “Yorgun Anneler Kulübü” ile işbirliği içerisinde “Veliler İçin Trafikte Çocuk Güvenliği” eğitimi verecek. 

Açıklamada, eğitimin, çocuğun doğumuyla başlayan ve trafikte yolcu, yaya ve bisiklet sürücüsü olarak devam eden durumlarda, anne ve babaların çocuklarına doğruyu öğretip, onların güvenliğini sağlaması amacı ile düzenlendiği kaydedildi.

Eğitimde, bebek koltuklarının kullanımı, bebek koltuklarının nere göre seçilmesi gerektiği, emniyet kemeri kullanımının önemi, yürürlükteki emniyet kemeri yasası, ülkemizde anne ve babaların yapmış olduğu doğru ve yanlış uygulamalardan örneklemeler, çocukların yaya güvenliği için nerelerde nasıl yürüyebilecekleri, bisikleti nerede ne şekilde, hangi şartlar altında sürmeleri gerektiği gibi konular ele alınacak.

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Trafik Kazalarını Önleme DerneğiYorgun Anneler KulübüIşbirliğiTrafik EğitimiGündemKıbrıs
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