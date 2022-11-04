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Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat ve Başkasının Kimliğine Bürünme suçlarında tutuklana zanlı R.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Kasım 2022 Cuma 15:23
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Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest



(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat ve Başkasının Kimliğine Bürünme suçlarında tutuklana zanlı R.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Akrep, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlının İkametgâhtan Sirkat ve Başkasının Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29.10.2022-30.10.2022 tarihleri 20.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa' da sakin zanlın (E-32) aynı adreste sakin anneannesi S.B’ye ikametgâhın ikinci katındaki yatak odası içerisindeki tuvalet masası üzerinde muhafaza etmiş olduğu tamamı bijuteri olan 7 adet çeşitli renk taşlardan oluşan yüzüğü, 1 adet inci taşı kolye ucunu, l adet halka küpeyi,2 adet üzerinde çeşitli renkte taşlar olan bilekliği sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu takıları 31.10.2022 Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya S.Ö. adına olan KKTC Sürüş ehliyetini kendisiymiş gibi ibraz edip başkasının kimliğine bürünüp satmaya çalıştığını ancak konu işletme takıların bijuteri olması üzerine almayıp şüphelenerek polise bilgi verdiğini belirtti.

Polis, alınan bilgi üzerine konu takıların R.Ö'nün tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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