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Anneler günü mesajlarla kutlanıyor

Anneler Günü nedeniyle mesajlar yayımlandı…

12 Mayıs 2019 Pazar 10:26
Anneler günü mesajlarla kutlanıyor
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Evrensel bir gün olan ve her yıl mayıs ayının 2'nci Pazar günü tüm dünyada kutlanan Anneler Günü KKTC'de de devlet ve hükümet erkanı, siyasiler, kurum, kuruluş, dernek, birlik ve sendikaların yayınladığı mesajlarla kutlanıyor...

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖRDÜ: “ANNELERİN EMEĞİ HİÇ BİR ZAMAN ÖDENEMEYECEK”

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, annelerin emeğinin hiç bir zaman ödenemeyeceğini belirterek, karşılıksız, koşulsuz sevgi ve fedakârlıktan oluşan anne sevgisinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini, yerinin başka bir şeyle doldurulamayacağını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı annelerimiz, yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve öz güvenli bireylerle sağlıklı ve gelişmiş toplumların temelini oluştururlar. Dünyamızda barış, sevgi ve güzellik tohumları ekecek en önemli varlık annelerimizdir. Anneler Günü vesilesi ile ebediyete intikal eden tüm anneleri rahmetle anar tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlar, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

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Anneler GünüKKTCHaberGündemKıbrıs
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