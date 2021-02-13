Günay Eralp isimli vatandaş annesine aşı yapıldıktan sonra kaşınma, şişme ve kızarmalar olduğunu söyleyerek, doktorların aşıdan değil, alerjisi olduğu gıdalar sonucu olabileceğini söylediğini kaydetti.



Eralp'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:



Eralp: Annem aşı sonrası, kaşınmaya, şişmeye ve kızarmaya başladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eralp, aşının alerji yapıp yapmamasıyla ilgili bir soru sorduğuna işaret ederek, annesinin biontec aşı yaptırdığını, annesinin vücudunun bir süre sonra kaşınmaya, şişmeye ve kızarmaya başladığını ifade etti.



Annesine iki tedavi uygulandığını; ancak sonuç alınamadığını kaydeden Eralp, “Bugün kortizon başlatıldı. Kesin olarak aşıdan demek olmaz tabii ama bir şüphe oluştu açıkçası. Ben de bir yoklama yapmak istedim ve şimdi sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim . Sonuçta yine emin değilim” dedi.



"Doktorlar aşıdan değil dediler, uyarılmadık"

Doktorlara gidip sorduklarını, doktorların “Aşıdan olduğunu sanmıyoruz dediler” ifadesini kullandığını kaydeden Eralp, “Ama aşıyla beraber bazı yiyeceklerin yumurta , sarımsak gibi yan etki yapma olasılığı olabileceğini söyleyenler oldu. Demek ki aşı dönemi diyet yapmak bu olasılığı önleyebilir” dedi. İkaz edilmediklerini vurgulayan Eralp, “Kısacası galiba benim güvenim kalmadı belki de aşıyla hiç alakası yoktur:( psikolojimiz daha fazla bozulmadan herkese acil şifalar ve huzur dilerim. Pandemi öncesi özgür günlerimize kavuşmak dileğiyle, kendinize iyi bakın , her duyduğunuza inanmayın , takılmayın , gerekeni yapın” dedi.

KAYNAK : KIBRIS YENİGÜN