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“Annemiz hala pozitif ve hastanede"

Önceki gün vefat eden Hasan Akın’ın eşi Şenay Akın yoğun bakıma alındı.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:17
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“Annemiz hala pozitif ve hastanede"

Korona virüsten ölen 84 yaşındaki Hasan Akın’ın eşi olan Şenay Akın hala hastanede korona virüs tedavisi görüyor.

Şenay Akın’ın hala pozitif olduğu ve oksijen değerlerinin düşmesi nedeniyle yoğun bakıma alınmadığı öğrenildi.

Akın çiftinin kızı Oya Akın sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşoımda şöyle dedi:

“Annemiz hala pozitif ve hastanede, dün akşamdan (önceki akşam) itibaren oksijen değerlerinin düşmesi nedeniyle yoğun bakımda. Lütfen lütfen güzel enerjinizle onu bu süreçten çıkartacak güç gönderin”

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