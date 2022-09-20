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Annesine küfrettiği için bıçakladı!

Annesine küfrettiği gerekçesi ile bir şahsı bıçakla yaralayan zanlı K.M.Y tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Eylül 2022 Salı 13:17
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Annesine küfrettiği için bıçakladı!


(Kamalı Haber) 

Annesine küfrettiği gerekçesi ile bir şahsı bıçakla yaralayan zanlı K.M.Y tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma sarhoşluk" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.09.2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdiçavuş Sokak üzerinde nefesinde 63 mlgr alkol tesiri altında olduğu sırada annesine sövdüğü gerekçesi ile aynı yerde sakin D.A'nın (E-21) sol bacağına elinde kanunsuz olarak taşıdığı toplam uzunluğu 24 cm ağız uzunluğu 12 cm olan tahta saplı bıçağı diz üzerine ve üst bacak kısmına 2 kez sokup 3 cm kesi, arka üst bacak kısmına sokup 2 adet 2cm kesi, sol kalça kısmına sokup 3 cm lik kesi, göbek kısmında sokup 1 cm kesi oluşmasına sebep olup, adı edileni ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçıp bahse konu bıçağı Girne caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin yan kısmına attığını anlattı.

Polis, bıçağın aynı gün atılmış olduğu yerde bulunup emare alındığını belirtip, aynı gün zanlı tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis,bu aşamada meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını belirtip, alınacak olan ifadeler incelenecek kamera görüntüleri olup zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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