Annesine yaralayan zanlı cezaevine gönderildi

Tartıştığı annesini bıçakla yaralayan zanlı Alpay Sadrazam cezaevine gönderildi.

Lefkoşa'da annesi Bengiz Uğur'un kendisini kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu gerekçesi ile 184 promil alkollü içki tesiri altında boğazından ve sırtından bıçakla yaralayan zanlı Alpay Sadrazam cezaevine gönderildi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Zanlının annesine "seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiğini belirten polis, zanlının ayrıca elleri ve ayakları ile annesini darp ettiğini de kaydetti.

TUTUKLU YARGILANACAK

Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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