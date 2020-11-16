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Annesini bıçakla yaraladı

 Lefkoşa’da 09 Kasım 2019 tartıştığı annesini bıçakla yaralayan sanık Alpay Sadrazam 2 yıl hapis cezası aldı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 14:31
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Annesini bıçakla yaraladı

 Lefkoşa’da 09 Kasım 2019 tartıştığı annesini bıçakla yaralayan sanık Alpay Sadrazam 2 yıl hapis cezası aldı.

Alpay Sadrazam, annesi Bengiz Uğur'un 5 kez evlenmesi ve erkek arkadaşları olduğu gerekçesi ile %184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufunda bulunan ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 16 cm olan çakı ile Bengiz Uğur'un sol çene alt kısmından boğazına doğru 3 cm boyutunda 1 cm derinlikte kesi ve sırt kısmında 1 cm'lik kesi yapmak suretiyle ağır yaralamıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği Ağır yaralama suçunun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. Gazi, konu suçların yaygınlığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna değinip, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazi, annesinin mahkemede, 5 erkekle evlenmesi ve birçok kişiyle arkadaşlık kurduğunu beyan edip, oğluna iyi bir anne olmadığı için oğlunu bugünkü duruma düşürdüğünü belirttiğine değindi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 2 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı. 

Son Güncelleme: 16.11.2020 15:48
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