Annesinin misafirini beğenmedi, ortalığı dağıttı!

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi, kasti hasar, mülke tecavüz, kanunsuz bıçak taşıma ve italei- lisan” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Çangaroğlu’ nu tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 20.07.22 tarihinde saat 16.30 raddelerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı ağız uzunluğu 14 cm, toplam uzunluğu 26 cm olan ucu sivri bir bıçakla annesinin evine giderek içeri girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının ikametgaha girdikten sonra mutfağın alüminyum kapısını tekmeleyip kırdığını, ikametgahın güneye bakan 80x80 ebadındaki alüminyum pencereyi ve camlarını da kırıp toplam 1500 T.L hasara uğrattığını söyleyen tanık, annesine ve evinde misafir olarak bulunan ve olay esnasında saklanan kadına hitaben “çık dışarı orospu, seni de öldürecem” diyerek küfredip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra annesine de hitaben “ çok dedikodu yaparsınız, bu orospuyu evinden çıkar” diyerek ikametgahtan ayrıldığını belirtti.

Zanlının şikâyet üzere ayni gün tutukladığını, olayda kullanılan bıçağın olay mahalline yakın bir yerde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini belirttikten sonra zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlanması nedeniyle teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 10 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)