Antijen Testleri Devam Ediyor!

Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi tarafından yapılmaya başlanan ANTİJEN testleri düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor.



ANTİJEN testleri;



SALI-ÇARŞAMBA günleri Meriç’te bulunan Gündüz Bakım Merkezi’nde:

09:00-12:00 saatleri arasında,



PERŞEMBE günleri ise Değirmenlik’te bulunan Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde:

09:00-12:00 saatleri arasında yapılacaktır.