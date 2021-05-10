Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi tarafından yapılmaya başlanan ANTİJEN testleri düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor.
ANTİJEN testleri;
SALI-ÇARŞAMBA günleri Meriç’te bulunan Gündüz Bakım Merkezi’nde:
09:00-12:00 saatleri arasında,
PERŞEMBE günleri ise Değirmenlik’te bulunan Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde:
09:00-12:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Antijen Testleri Devam Ediyor!
10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:46
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Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi tarafından yapılmaya başlanan ANTİJEN testleri düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor.