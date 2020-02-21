Antik Liman projesi iptal edildi

Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ziya Egemen Sencer,sosyal medya hesabından Girne Antik Liman projesinin iptal edildiğini duyudu.

Sencer , "Antik Liman Projesi maalesef iptal edildi. Başka bahara kaldı" dedi.

İşte Sencer'in o açıklamaları:

ANTİK LİMAN PROJESİ MAALESEF İPTAL EDİLDİ ARKADAŞLAR.BAŞKA BAHARA KALDI.YANİ YENİ TURİZM SEZONUNA ANTİK LİMAN YİNE PİS,YİNE KOKULU,YİNE BERBAT BİR DURUMDA GİRECEK.

ÇOK ÜZÜCÜ VE ÇOK YAZIK.

GİRNE ANTİK LİMANI'NIN ÖZELLEŞTİRME KONUSU GÜNDEME GELİRSE SAKIN ŞAŞIRMAYINIZ.

DEVLETİMİZ BİR İHALEYİ KARŞILAYAMAYACAK DURUMDA.O YÜZDEN MARAŞ'I AÇACAYIK,HASTANE YAPACAYIK,YENİ OKULLAR YAPACAYIK MASALLARINA İNANMASAK BİRAZ SAFLIK OLUR.

ÇOK ÜZÜCÜ.

