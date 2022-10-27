“Antik limanın yönetimi için koordinasyon kurulu oluşturulacak”

ÖZEL HABER

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

Antik Liman ihalesi hakkında bilgi veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Kentin her noktasında belediyenin sorumluluğu ve yetkisi olması gerekir, Antik Liman’daki yetkiler merkezi hükûmete alındı ve Turizm Bakanlığına verildi. Kale ve çevresi Eski Eserlerin yetkisindedir. 10 seneden fazla oldu. Binalara yapılan bir takım yanlış düzenlemeler var. Bizim mühendislerimiz de konuyu takip ediyor. Antik Liman ihalesi için 6 firma dosya aldı. Hepsinin teklif aşamasına geldiğini ve 1 Kasım’da iş anlaşması yapılması yönünde ilerleme olacağı bizlere bildirildi. Yapılacak olan işlerin düzgün olması adına kontrol mekanizmasında yer alacağız. Yönetimiyle ilgili de şuan ki turizm bakanı Fikri Ataoğlu, bana bu ihale tamamlandıktan sonra Antik Liman’ın yönetimiyle ilgili bir yönetim oluşturulacağını ve Gine belediyesinin de burada söz sahibi olacağını söyledi. Bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Önemli olan bu ihalenin kış ayalarında başlaması ve nisan ayından önce toparlanması gerekir. Esnafla toplantılar yapıldı. Esnaf kapalı olduğu sürece esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında da turizm bakanlığı esnafa bir öneri sundu. Fiilen kazma vurulmadan önce tüm bunların çözülmesi gerekiyor. 26 milyon civarında bir ihale olduğu da bilgimize geldi” dedi.