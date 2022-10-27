Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı!
Kapat

“Antik limanın yönetimi için koordinasyon kurulu oluşturulacak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

27 Ekim 2022 Perşembe 17:37
38 Okunma
“Antik limanın yönetimi için koordinasyon kurulu oluşturulacak”



ÖZEL HABER

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

Antik Liman ihalesi hakkında bilgi veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Kentin her noktasında belediyenin sorumluluğu ve yetkisi olması gerekir, Antik Liman’daki yetkiler merkezi hükûmete alındı ve Turizm Bakanlığına verildi. Kale ve çevresi Eski Eserlerin yetkisindedir. 10 seneden fazla oldu. Binalara yapılan bir takım yanlış düzenlemeler var. Bizim mühendislerimiz de konuyu takip ediyor. Antik Liman ihalesi için 6 firma dosya aldı. Hepsinin teklif aşamasına geldiğini ve 1 Kasım’da iş anlaşması yapılması yönünde ilerleme olacağı bizlere bildirildi. Yapılacak olan işlerin düzgün olması adına kontrol mekanizmasında yer alacağız. Yönetimiyle ilgili de şuan ki turizm bakanı Fikri Ataoğlu, bana bu ihale tamamlandıktan sonra Antik Liman’ın yönetimiyle ilgili bir yönetim oluşturulacağını ve Gine belediyesinin de burada söz sahibi olacağını söyledi. Bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Önemli olan bu ihalenin kış ayalarında başlaması ve nisan ayından önce toparlanması gerekir. Esnafla toplantılar yapıldı. Esnaf kapalı olduğu sürece esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında da turizm bakanlığı esnafa bir öneri sundu. Fiilen kazma vurulmadan önce tüm bunların çözülmesi gerekiyor. 26 milyon civarında bir ihale olduğu da bilgimize geldi” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanların yaptıkları yardımlar yerine ulaştı
İnsanların yaptıkları yardımlar yerine ulaştı
"Dünyanın her yerinden Maraş'ı görebilmek için geliyorlar"
"Dünyanın her yerinden Maraş'ı görebilmek için geliyorlar"
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim